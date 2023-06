Laporta conferma: “Brozovic ha un’offerta dall’Arabia, non possiamo competere”

Marcelo Brozovic ha scelto l’Al Nassr. Come anticipato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il centrocampista croato ha aperto alla destinazione araba dopo l’incontro del pomeriggio, decidendo di fatto di rinunciare a vestire Barcellona. Intervenuto ai microfoni di TV3, il presidente blaugrana, Joan Laporta, ha confermato lo scenario: “Brozovic ha un’offerta dall’Arabia e noi non possiamo competere. Guarderemo a La Masia: ne abbiamo tanti molto forti. Kimmich o Zubimendi? Ci sono giocatori a cui non possiamo arrivare per le richieste economiche”. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni.

Foto: Laporta Instagram