Laporta: “Caso Negreira montato per danneggiare la reputazione del Barcellona. Il madridismo sociologico esiste”

Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha parlato a margine dell’Assemblea Generale Ordinaria della società blaugrana. Ecco le sue parole:

“Il nostro club è pieno di impegni e la storia del Barça non si sporca. Mi riferisco all’attacco più feroce e reputazionale: il ‘caso Negreira’. È una campagna diffamatoria e non possiamo permetterlo. Non importa quanto cercheranno e diffameranno, non troveranno nulla perché non abbiamo fatto nulla di ciò di cui siamo accusati. C’erano alcuni verbali arbitrali tecnici con fatture e volture, pensano che questi soldi servissero per comprare gli arbitri. Abbiamo dimostrato che questi soldi servivano per la consulenza arbitrale. Alcuni di noi ci stanno provando e gli altri non possono farlo perché non c’è nulla di cui siamo accusati. Questo ‘caso Negreira’ è stato utilizzato da coloro che vogliono danneggiare la reputazione del nostro club. Bisogna andare molto a Madrid per lavoro e ti rendi conto che esiste un madridismo sociologico nei centri del potere, politico, economico, mediatico e sportivo”.

Foto: twitter-personale Laporta