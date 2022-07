Laporta: “Capitolo Messi ancora non finito. Mi sento in debito con lui”

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato alla fine del Clasico di questa notte, vinto per uno a zero. Il presidente ha riaperto alla possibilità di un ritorno in blaugrana di Lionel Messi : “Credo, spero e mi auguro che il capitolo ancora non sia finito. Ed è nostra responsabilità garantire che abbia un finale migliore rispetto a quello che è stato. Da presidente ho fatto ciò che dovevo, ma nonostante penso di essere moralmente in debito con lui. Per il nostro club Messi è stato tutto, forse il miglior giocatore della storia, paragonabile solo a Cruijff”.

Foto: Twitter Marca