Laporta: “Bartomeu ha lasciato il Barcellona in una situazione disastrosa. Haaland? Non farò operazioni senza logica”

Il presidente del Barcellona, Laporta, ha parlato di più argomenti riguardanti i blaugrana. In primis su Bartomeu: “Sapevamo di ritrovarci una pessima situazione economica, ma la realtà ha superato l’immaginazione. Era un disastro. Abbiamo denunciato alcuni fatti incontestabili, questo deve accertare la Procura, che stabilirà chi è il colpevole. Noi siamo qui per chiarire i fatti e non puntiamo il dito contro nessuno, non siamo poliziotti né giudici. Il nostro obbligo era quello di informare i soci, crediamo di aver agito nell’interesse del club. Mercato futuro? Non farò operazioni senza logica, non è solo una questione economica ma anche di dare il giusto valore alle cose. Haaland sarebbe un’operazione per la quale si parla già di commissioni esagerate”.

FOTO: Twitter Barcellona