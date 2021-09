Laporta: “Addio di Griezmann? Non era adatto al nostro gioco. Koeman? Ha tutta la mia stima”

Intervistato da Esport3, emittente catalana, il presidente del Barcellona, Juan Laporta, ha parlato in merito all’addio di Griezmann e sul tentativo di rinnovo di Koeman.

Queste le sue parole: “Griezmann? Tutti sappiamo che tipo di giocatore è, ma penso che non fosse adatto al nostro sistema di gioco anche se il suo atteggiamento è stato sempre molto buono. Sicuramente non era il giocatore di cui avevamo bisogno. Ha fatto comunque cose buone. Ha segnato e nella coppa che abbiamo vinto è stato un giocatore importante. Chiaro, avrebbe potuto dare di più ma si è trovato in circostanze difficili”.

Sul rinnovo del tecnico Koeman: “Ha tutto il mio appoggio, il mio rispetto a la mia fiducia affinché possa lavorare nel modo migliore possibile. A volte da amante del calcio mi sono lasciato andare in conversazioni ‘off record’ con alcuni vostri colleghi giornalisti, ma Koeman lo rispetto molto. Abbiamo parlato un paio di volte con Rob Jansen, il suo agente, e continuiamo a parlare. All’allenatore gli ho detto di essere forte, non può essere nella posizione debole a fine contratto, per cui gli ho proposto la possibilità di rinnovare”.

Foto: Twitter Barcellona