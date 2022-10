Laporta: “Abbiamo visto la partita dell’Inter tutti insieme, e per noi è stata una tortura”

Vittoria dell’Inter, sconfitta contro il Bayern Monaco e matematica certezza della retrocessione in Europa League. Non è stato certamente un buon mercoledì di Champions per il Barcellona. A parlarne è stato il presidente blaugrana, Laporta, in conferenza stampa: “Purtroppo il miracolo non è avvenuto. Dobbiamo ringraziare i tifosi perché in una partita molto difficile hanno incoraggiato i giocatori e la squadra. Abbiamo i migliori tifosi del mondo. Una gara emotivamente difficile giocare, dopo aver visto la partita dell’Inter tutti insieme, che per noi è stata una tortura. Ora dobbiamo guardare avanti, abbiamo ancora La Liga e altre competizioni, sapevamo che in questo periodo di costruzione ci sarebbero stati alti e bassi. Dobbiamo continuare a crescere ogni giorno”.

Foto: twitter personale