Laporta: “Abbiamo ricevuto tante offerte per de Jong, ma al momento non ci soddisfano”

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta ha parlato a una trasmissione di ESPN dove ha analizzato il calciomercato in uscita, con le offerte per Frenkie de Jong. che però al momento non soddisfano il club.

Queste le sue parole: “de Jong è un nostro giocatore. Abbiamo ricevuto delle offerte, ma al momento non le accettiamo, vogliamo parlargli e scoprire esattamente cosa vuole. Dobbiamo chiarire alcuni aspetti che riguardano la sua situazione”.