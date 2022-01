Lapo Elkann: “Scudetto? Mi piacerebbe lo vincesse il Napoli. Vorrei una Juve con più Chiesa e Locatelli e meno stranieri”

Lapo Elkann nel corso di una sua intervista a ‘Il Giornale”, ha parlato della corsa scudetto e di come la Juve debba ripartire per tornare ai vertici.

Queste le sue parole: “Non sono particolarmente addentro nelle cose juventine. Non conosco le problematiche interne e non ci voglio entrare. Sono coinvolto emotivamente come tifoso. E da tifoso dico che se lo scudetto non lo vince la Juve, cosa probabile anche quest’anno, mi piacerebbe lo vincesse il Napoli. Ma tutto lascia pensare che se lo contenderanno Milan e Inter. L’Inter è la più forte e probabilmente concederà il bis”.