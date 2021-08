Lapo Elkann risponde agli sceicchi: “CR7 è della Juve. Irrispettoso mettergli altre maglie addosso”

Nel pomeriggio il fratello del proprietario del PSG, Al-Thani, ha postato una foto social con Messi e CR7 con la maglia del club transalpino. Una provocazione? Una indiscrezione di mercato? Una mossa che comunque ha dato fastidio a Lapo Elkann.

Il rampollo, legato al mondo bianconero, ha twittato rispondendo alla foto postata nel pomeriggio, scrivendo: “CR7 è un giocatore della Juventus F.C. È poco rispettoso continuare a mettergli altre maglie addosso come fosse una figurina. Se cambierà squadra, ovunque andrà, avrà rispetto come uomo e atleta. Poi vede, diceva un Signore, che per noi il calcio è una passione. Da generazioni”.

Foto: Twitter personale