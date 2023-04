Lapo Elkann: “Milan padrone del campo a Napoli, così vorrei vedere giocare la Juventus”

Lapo Elkann, imprenditore vicino alla proprietà bianconera, cugino di Andrea Agnelli e fratello di John Elkann ha pubblicato un tweet in cui ha parlato del trionfo del Milan al Maradona contro il Napoli. Non è mancato un riferimento alla Vecchia Signora, in quanto Lapo vorrebbe veder giocare così – come i rossoneri – la sua Juventus. Di seguito il post social

Ho visto il Milan dominare a Napoli padrone del campo e del pallone così vorrei vedere giocare la mia Juventus 🤍🖤. — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 3, 2023

Foto: Twitter Lapo Elkann