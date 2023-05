Lapo Elkann: “La Juve ha perso tanto con l’uscita di Marotta. Servono figure forti e capaci per tornare in alto”

Dopo la gara tra Juventus e Lecce, vinta 2-1 dai bianconeri, Lapo Elkann si è espresso così sul suo account Twitter, tornando a parlare dell’addio di Beppe Marotta: “La Juventus dopo l’uscita di Marotta ha perso TANTO. A mio parere ci vogliono, oltre chi c’è oggi, figure forti e capaci del mondo del calcio, che è un mondo tutto suo. Se no è impensabile riportare la JUVENTUS ai più alti livelli. Questo per me è un dato di fatto”.

Foto: Twitter Lapo Elkann