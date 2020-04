Lapo Elkann: “CR7 un fenomeno anche di umanità. Andrea Agnelli il miglior presidente mai avuto”

Lapo Elkann, sulle pagine di Tuttosport, ha rilasciato un’intervista soffermandosi sul momento e sul mondo Juve: “Dall’arte alla Ferrari, siamo un grande paese. Vedo la resilienza e la forza di tutti ma io devo dare un contributo ancora più concreto. Sono un privilegiato, per questo è il momento di dare. Voglio aiutare in qualsiasi modo chi ha bisogno e chi soffre. Cristiano Ronaldo? E’ un fenomeno di umanità, non solo in campo. In questa emergenza fa cose davvero eccezionali per il suo paese. La Juve di oggi? Mi manca, è l’adrenalina che serve per tutta la settimana. Il taglio degli stipendi? Un grande gesto, ora tutti copiano la Juventus. Andrea Agnelli? Il miglior presidente mai avuto dalla Juve, sempre un passo avanti”.

Foto: zimbio