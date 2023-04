Lapo Elkann amaro: “Non è il nostro anno. Meglio pensare alla prossima stagione”

L’avventura della Juventus in Coppa Italia si ferma in semifinale: dopo il pareggio dell’andata, all’Inter basta la rete di Dimarco per vincere a San Siro e guadagnare un posto per la finale del prossima 24 maggio. Al fischio finale della gara, Lapo Elkann si è lasciato andare su Twitter: “Non è il nostro anno. Meglio pensare a lavorare duramente sulla prossima stagione con giocatori e allenatore”.

Foto: Twitter Lapo Elkann