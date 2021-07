L’apertura di Sport sul mercato del Barcellona: “Altri tre acquisti”

Dalla Spagna arriva l’apertura del quotidiano sportivo Sport che titola in prima pagina “Altri tre acquisti“, riferito al mercato che dovrà fare il Barcellona, pubblicando le foto di Koeman e del presidente Laporta. Poi nello specifico aggiungono: “Il Barça è a lavoro per ingaggiare un difensore, un centrocampista e un centravanti se riuscirà a ridurre i costi degli ingaggi. Koeman privilegia l’acquista di giocatori sul mercato ma il club non investirà un euro. O arrivano gratis o tutto si farà con gli scambi”.

FOTO: Prima pagina Sport 18/07/21