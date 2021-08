L’apertura di Sport: Memphis in soccorso

Il quotidiano spagnolo Sport titola in merito al pareggio del Barcellona strappato al San Mames di Bilbao per 1-1. A salvare i catalani a un quarto d’ora dalla fine Memphis Depay, con un gol stupendo, dopo che il Barça aveva effettuato una gara non all’altezza.

Sport titola: “Memphis in soccorso”, con le lodi a Depay, che con un eurogol ha salvato i catalani da un giusto ko a Bilbao.

Della stessa lunghezza d’onda anche El Mundo Deportivo, che ha titolato: “Poteva andare peggio”, esaltando la prova dell’Athletic e ammettendo che il punto raccolto sia guadagnato.

Foto: Apertura Sport