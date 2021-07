L’apertura di Sport: “Dembelé, Coutinho e Griezmann condannati”

Dalla Spagna arriva l’apertura del quotidiano sportivo Sport che titola in prima pagina “SENTENCIADOS” ovvero “Condannati” pubblicando le foto di Dembelé, Griezmann e Coutinho.

Su Dembelè viene riportato come la lesione riportata in Nazionale agli Europei ha complicato i piani del Barcellona per la cessione. Ora probabilmente si andrà a rinnovo e poi si proverà a cederlo da gennaio.

Su Coutinho viene riportato come non resterà al Barcellona. Il club non ha fiducia nel giocatore e le condizioni fisiche del brasiliano non aiutano nel tentativo di rinnovo.

Infine su Griezmann anche qui viene riportato non resterà al Barcellona. Sport riporta come si preferiscono alternative al francese.