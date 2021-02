L’apertura di Marca: “Tremendy”. El Mundo Deportivo: “Successo agonizzante contro 10 uomini”

Dopo Sport, che è stato il quotidiano che ha puntualizzato sul successo “polemico” del Real Madrid sull’Atalanta, analizziamo le aperture di Marca e de El Mundo Deportivo.

Marca titola: “TREMENDY”, giocando con il nome di Mendy, esterno sinistro madrileno che all’86’ ha mandato in orbita il Real Madrid con un bel gol da fuori area.

“Un golazo del laterale indica la strada dei quarti al Real”, spiega poi il quotidiano. Nominato poi l’episodio di Freuler, “l’episodio dell’espulsione ha spianato la strada a Zidane”.

Passiamo a El Mundo Deportivo, quotidiano catalano che infatti titola in prima pagina sulla vittoria del Barcellona 3-0 in Liga “Hay Gol, Hay Liga”, in riferimento che se segna Messi, il Barça può giocarsi la Liga, ora a -2 dall’Atletico ma con una gara in più.

In basso, titolo sul Real Madrid “Triunfo agonico contra diez” il sottotitolo: “Il gol di Mendy fa felice Zidane ma la partita si decide al minuto 17”, minuto appunto dell’espulsione di Freuler.