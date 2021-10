L’apertura di Marca: “Tchouameni vale 60 milioni”

L’apertura del quotidiano spagnolo Marca, stamattina, titola sul talento francese Tchouameni, centrocampista del Monaco, inseguito da tanti club importanti.

“Tchouameni vale 60 milioni” titola Marca.

Il Monaco valuta le offerte per il centrocampista per negoziare la sua cessione. Il club che milita in Ligue 1 non regalerà il nazionale francese. I grandi rivali dei Blancos per la sua firma sono le big della Premier League come Manchester City, Liverpool e Chelsea e la Juventus.

Foto: apertura Marca