L’apertura di Marca: “La Spagna cerca la sua vendetta”

Questa sera a San Siro la prima semifinale della Nations League tra Italia e Spagna. I quotidiani spagnoli non mettono in risalto la notizia in prima pagina, che è dedicata al ritiro di Pau Gasol, leggenda del basket iberico.

C’è spazio comunque per il calcio con Marca che titola sulla gara di Nations League in questo modo: “La Spagna cerca vendetta”, inserendo la foto di Euro 2020, dove proprio in semifinale l’Italia vinse contro Luis Enrique ai rigori per approdare poi a Wembley.

Foto: Apertura Marca