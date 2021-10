L’apertura di Marca: “Il Barça si sveglia prima del Clasico”

L’apertura del quotidiano sportivo Marca, stamattina, è dedicata al Barcellona di Koeman che batte in rimonta il Valencia 3-1.

Marca titola: “Il Barça si sveglia prima del Clasico”

Ansu Fati appare al momento giusto. Il canterano ha pareggiato con un gran gol e ha conquistato un rigore controverso. Un grande gol di Garya aveva incoraggiato un buon Valencia. Depay e Coutinho hanno chiuso le marcature.

I catalani in settimana avranno la sfida in Champions e domenica al Bernabeu sono attesi per il “Clasico” contro il Real Madrid di Ancelotti.

Foto: apertura Marca