L’apertura di AS sul Real Madrid: “L’ora degli autofinanziamenti”

L’edizione odierna di AS apre, in prima pagina, soffermandosi sul mercato del Real Madrid. Questo il titolo scelto dal quotidiano spagnolo: “L’ora degli autofinanziamenti “, con le immagini di Bale, Odegaard e Ceballos che sono rientrati alla casa blanca dopo i prestiti dello scorso anno. Tutti e tre faranno parte della rosa per la prossima stagione ed hanno un valore – secondo AS – pari a 85 milioni di euro.

FOTO: Prima pagina AS