L’apertura di AS: “Real, Pogba è ancora possibile”

L’apertura del quotidiano spagnolo AS stamattina 13 ottobre, vede in prima pagina Paul Pogba, centrocampista francese del Manchester United.

As titola: “Real, Pogba è ancora possibile”. Il contratto con il Manchester United scade a giugno e al momento non ci sono accordi sul rinnovo. La firma dell’ex Juventus sarebbe un gancio a che per l’acquisto di Mbappé.

