L’apertura del Mundo Deportivo e Sport sul futuro di Koeman: “Conto alla rovescia”

Futuro tutto da scrivere per Ronaldo Koeman. L’allenatore del Barcellona, dopo il deludente inizio di stagione, non è più certo di restare sulla panchina dei blaugrana. Il tecnico olandese non dovrà fallire il match di giovedì sera contro il Cadice. Nelle prime pagine di oggi, i quotidiani catalani, Sport e Mundo Deportivo hanno dedicato l’apertura proprio al destino di Koeman.

Sport ha titolato così: “Conto alla rovescia”, sulla stessa linea d’onda il Mundo Deportivo: “Partita dopo partita“, il giornale ha indicato anche i possibili nomi per la sostituzioni: “Xavi o il ct del Belgio Roberto Martinez sono in pole”.



Foto: Prima pagina Sport