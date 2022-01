L’apertura de L’Equipe: “Verratti come Marco Van Basten”

“Come Marco Van Basten”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de L’Equipe nell’edizione odierna, di lunedì 24 gennaio, che apre su Marco Verratti. Il centrocampista italiano ha aperto le marcature nel 4-0 al Reims e torna a segnare in Ligue 1, cosa che non gli capitava da maggio 2017. Un gol straordinario per l’ex Pescara, alla Van Basten. Non solo, al centrocampista potrebbe essere assegnato anche un secondo gol, al momento invece ufficialmente autogol di Faes. Il PSG mantiene così il vantaggio di 11 punti sul Nizza.

Foto: Apertura L’Equipe