L’apertura de l’Équipe: “Un monumento a Parigi”

Questa mattina, in prima pagina, il quotidiano francese L’Equipe, ha dedicato ampio spazio all’imminente arrivo di Sergio Ramos al Psg. “Un monumento a Parigi”, questa l’apertura del giornale. Come vi abbiamo anticipato, l’ex capitano del Real Madrid ha scelto di sposare il progetto di Pochettino e Leonardo. E poi: “Quattro volte vincitore della Champions League con il Real Madrid, campione d’Europa e del mondo con la Spagna, Sergio Ramos (35 anni) affiancherà un ambizioso PSG che ha completato anche l’arrivo di Hakimi per 60 milioni”.

FOTO: Prima pagina Equipe 6/7/21