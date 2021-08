L’Equipe titola su Mbappé nell’apertura del 15 agosto. Il quotidiano francese scrive: “La risposta di Mbappé”. L’asso francese, coinvolto in tre dei quattro gol della sua squadra, ha risposto alle voci di mercato e alle sirene che lo vorrebbero lontano da Parigi.

Come al solito a parlare è il campo e Mbappé ha risposto in maniera strepitosa, come è abituato a fare.

Foto: apertura Equipe