L’apertura de L’Equipe: “Il Lione vuole detronizzare il PSG”

Rudi Garcia vuole fare subito un bello scherzetto al nuovo arrivato Pochettino. Il Lione, dopo anni di dominio del PSG, vuole detronizzare la squadra della capitale dal trono francese.

I parigini hanno vinto il titolo per 3 anni consecutivi, 7 campionati negli ultimi 8 anni, perdendolo solo nel 2016-17 quando vinse il Monaco di Mbappè.

Il Lione non vince dal 2007-08, l’ultimo dei 6 campionati consecutivi vinti ad inizio anni 2000.

“Il Lione vuole detronizzare il PSG”, titola L’Equipe, dopo che nel turno dell’Epifania il PSG, pareggiando 1-1 a Sant’Etienne, è scivolato a -3 dal Lione. Occhio anche al Lille che segue a 36, insieme ai parigini. Insomma, non sarà facile ripetersi per Neymar e compagni e Pochettino dovrà subito sudare per vincere la sua prima Ligue 1.

Foto: Twitter personale