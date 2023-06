Lapadula sul futuro: “Ho ancora due anni di contratto, sto bene a Cagliari”

Durante l’intervista concessa ad America Deportes, il centravanti del Cagliari e della Nazionale peruviana, Gianluca Lapadula, ha così parlato del suo futuro dopo la sconfitta della Bicolor nella sua ultima amichevole contro il Giappone: “Amo molto tutto il Perù. Ho altri due anni di contratto a Cagliari e mi sento molto a mio agio, molto bene. Il mio futuro? Ora non so. Mi sento molto felice di far parte della nazionale e bisogna vedere. Ora ho un solo obiettivo: qualificarsi per la Coppa del Mondo”.

Foto: Instagram Cagliari