Lapadula: “Spero nella ripresa del campionato. Donnarumma il compagno più forte che ho avuto”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Gianluca Lapadula, attaccante del Lecce, ha voluto dire la sua sulla ripresa del campionato: “Posso solo sperare che il campionato riprenda. Ma il calcio verrà dopo, perché conta la salute. Certo, anche in casa ci prepariamo e pensiamo alle 12 partite che mancano. Comunque sarà un calcio stravolto, con stadi vuoti per mesi. E il pubblico del Lecce è il nostro uomo in più. Obiettivo 10 gol? Non mi pongo limiti. Liverani sa toccare le corde giuste, proponendo un calcio offensivo in cui esalto le mie caratteristiche: attaccare la profondità, fare pressing sino a metà campo per supportare la fase difensiva. Milan e Juve alla ripartenza? Penso alla sfida con Donnarumma, il compagno più forte che ho avuto. Io e Mancosu continueremo a segnare, anche Farias e Babacar sapranno essere determinanti così come Saponara e Falco, i nostri inventori di gioco.”

Foto: BolaVipCom