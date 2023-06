Lapadula: “Ranieri ci ha reso una famiglia. La vittoria contro il Bari uno dei momenti più belli della mia carriera”

Gianluca Lapadula ai microfoni di AS ha raccontato tutte l’emozioni della partita vinta a Bari, che ha sancito il ritorno in Serie A del Cagliari. Le sue parole: “E’ indescrivibile, ho sognato questo momento. È qualcosa di straordinario che ci meritiamo per quello che abbiamo fatto durante l’anno. L’ho portato dentro, è un sogno che si avvera per tutti. È uno dei momenti più belli della mia carriera”.

Su Ranieri: “L’allenatore ha fatto qualcosa di incredibile, ci ha reso una famiglia. Il rapporto personale con me è incredibile. In questi mesi ci ha insegnato la dedizione al lavoro. Al di là del calcio, è una persona conosciuta in tutto il mondo per i suoi valori”.

Foto: Instagram Cagliari