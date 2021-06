Lapadula protagonista con il Perù: primo gol e un assist in Copa America

Serata da incorniciare per Gianluca Lapadula, attaccante del Benevento, che ha trovato il suo primo gol in Nazionale, con il Perù. E lo ha trovato in un momento delicatissimo, nella gara di Copa America con l’Ecuador, segnando la rete dell’1-2, e fornendo l’assist per il compagno Carrillo per il 2-2 finale.

Un punto fondamentale per il Perù che nel girone è a +2 sul quinto posto e basta un pareggio nell’ultima gara per qualificarsi ai quarti di finale.

Per Lapadula la prima gioia in Nazionale, da quando ha deciso di sposare i colori del Perù.

Foto: Twitter personale