Lapadula: “Il calcio deve aiutare l’inclusione e combattere ogni tipo di discriminazione”

Intervenuto all’incontro “Keep Racism Out”, campagna volta a sensibilizzare i giovani e non solo sul fenomeno del razzismo e di ogni forma di discriminazione, il centravanti del Cagliari, Gianluca Lapadula, ha così parlato: “Il calcio, e più in generale lo sport, deve essere uno strumento per aiutare l’inclusione e combattere ogni tipo di discriminazione. Il rispetto del prossimo, delle regole, per me sta alla base di tutto, di qualsiasi rapporto. È qualcosa che mi accompagna da sempre e che considero fondamentale per raggiungere i propri obiettivi”.

Foto: Instagram Lapadula