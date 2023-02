Lapadula: “Cagliari? Voglio restare almeno tre anni e andare in Serie A”

L’attaccante Gianluca Lapadula del Cagliari ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il trentatreenne italo-peruviano è contento di vestire la maglia rossoblù e non lo ha nascosto: “Voglio che duri almeno tre anni. Perché sto benissimo qui e voglio la Serie A. Sono un caratteriale, vincere è bello, ti fa sentire vivo. Non vedo altro che Cagliari e qui c’è un presidente in cui credo. Tommaso Giulini è uno dei migliori che ho avuto. Equilibrato nei momenti difficili, capace di darti la giusta carica quando le cose vanno bene. Ranieri è una persona che dà tranquillità. Si vede subito che ha un ruolo importante nell’ambiente del calcio”.

Foto: Instagram Cagliari