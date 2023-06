Lapadula apre, Antenucci entra e batte dal dischetto un super Radunovic al 95′: parità tra Cagliari e Bari (1-1)

Termina in parità il primo atto delle finali playoff tra Cagliari e Bari: 1-1, a Lapadula risponde il calcio di rigore al 96′ di Antenucci. La sfida si apre dopo appena 9′ con la rete del solito Gianluca Lapadula che si sfila sul secondo palo alle spalle della difesa biancorossa e con un preciso colpo di testa batte Caprile. Immediata la risposta dei biancorossi con Zuzek, ma il suo colpo di testa si spegne di poco sul fondo. Al 17′ è ancora Lapadula a trovare la via del gol, ma l’arbitro annulla il raddoppio dei sardi a causa della posizione irregolare di Luvumbo a inizio azione. E tre minuti dopo sarà la traversa a negare la gioia del gol a Deiola per il raddoppio dei padroni di casa. Al 38′ i ragazzi di Mignani hanno avuto la possibilità di riportare il risultato in parità: Nandez tocca con la mano, l’arbitro Mariani viene richiamato a rivedere l’episodio aal VAR e assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Cheddira, ma Radunovicnega la gioia del gol all’attaccante marocchino. In pieno recupero arriva un’altra grande occasione per gli ospiti sugli sviluppi di calcio d’angolo, ma il colpo di testa di Cheddira si spegne di poco sul fondo. Termina così 1-0 il primo tempo dell’Unipol Domus. Iniziano in avanti i ragazzi di Mignani e al 50′ arriva la prima occasione del secondo tempo per il Bari con Cheddira che aggira Goldaniga e calcia: Radunovic alla grande respinge in angolo. Dieci minuti più tardi ci prova Benedetti di tacco su cross di Morachioli, ma Radunovic compie un grande intervento e salva ancora il risultato. E all’82’ il numero uno del Cagliari si ripete anche su Ceter lanciato a rete. Il Bari insiste e se non c’è Radunovic, c’è Zappa a salvare sulla linea la conclusione a botta sicura di Cheddira all’89’. Al 93′ l’arbitro Mariani viene richiamato, nuovamente, dal VAR dopo il contatto in area di rigore tra Folorunsho e Altare. Dopo il check al monitor, Mariani assegna il calcio di rigore agli ospiti. Questa volta, però, dal dischetto si presenta il neo-entrato – proprio per calciare il penalty – Mirco Antenucci che non sbaglia e spiazza un Radunovic in stato di grazia. Termina così 1-1 all’Unipol Domus, si deciderà tutto al San Nicola.