Lanzafame si ritira: “Grazie calcio, sei stato più di un semplice sport”

Davide Lanzafame ha scritto una lettera dove ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Classe 1987, l’attaccante, cresciuto nelle giovanili della Juventus, dice basta e lo fa con una bella lettera pubblicata sul quotidiano Triveetogol.

Queste le sue parole: “Ci siamo conosciuti tanto tempo fa, ero poco più di un neonato, da lì in poi hai fatto parte della mia vita in maniera totale. Mi hai dato la possibilità di crescere come uomo, girare tanti posti e conoscere persone con culture e percorsi di vita differenti dal mio. Mi hai fatto gioire, entusiasmare tanto, ma allo stesso tempo cadere e piangere. Sei stato più di un semplice sport. Ti devo tanto rispetto, oggi più che in passato, perché a 35 anni mi sento pronto per dirti “Addio”. È stato un viaggio che non dimenticherò mai. Il coraggio che oggi mi porta a fare questa scelta è tanto, ma la felicità di averti vissuto pienamente lo è ancora di più. È doveroso ringraziare i miei genitori, mio fratello, mia moglie e le mie figlie che mi hanno costantemente supportato in questo percorso non sempre in discesa, siete stati magnifici con me. In ultimo grazie a te CALCIO per esserti fatto amare così tanto da me, resterai in eterno parte integrante della mia vita.

Lanza7″.

Lanzafame era in forza al Vicenza, in Serie B. Una carriera tra la Serie A e la serie cadetta, la sua. Iniziata con la Juventus, continuata a Bari, poi Palermo, Parma e ancora Juve, che nel gennaio 2011 lo riprese, dopo l’infortunio a Quagliarella.

Poi Brescia, Catania, Grosseto, Perugia e l’Ungheria, prima al Ferencvaros e poi all’Honveld, prima di passare all’Adana Demirspor, in Turchia, attuale squadra di Balotelli. La scorsa estate la firma con il Vicenza, dove ha segnato anche due gol in stagione, poi la decisione del ritiro.

Foto: Twitter Vicenza