L’Anversa scarica Nainggolan: “Non vestirà più la maglia della prima squadra”

L’Anversa scarica Radja Nainggolan. Il club belga ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare che il centrocampista classe ’88 non vestirà più la maglia della prima squadra biancorossa. “Stasera si è svolta una conversazione tra Radja Nainggolan e la dirigenza del club. A causa della pausa per i Mondiali, è stato necessario sedersi intorno a un tavolo. È stato deciso di non includere nuovamente Radja in prima squadra. Il club collaborerà per un eventuale trasferimento. L’Anversa non comunicherà ulteriormente su questo argomento ed è concentrato solo sulla preparazione del girone di ritorno”, si legge nella nota. Una storia iniziata nell’agosto 2021 e, si può ritenere, terminata lo scorso 18 ottobre, quando il centrocampista belga era stato escluso dall’Anversa per essere stato sorpreso a fumare prima di una partita. Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno.

Foto: Twitter Anversa