L’Anversa di Nainggolan non si ferma più: primo posto e 10 vittorie in 11 partite

L’Anversa domina il campionato belga. Nell’anticipo dell’11° turno la squadra di Mark van Bommel batte il St. Truiden per 2-0 grazie alle reti di Gerkens all’8′ e Scott al 95′. 10 vittorie e una sola sconfitta per l’Anversa, che comanda la classifica con ben cinque punti in più del Genk.

Foto: Instagram Nainggolan