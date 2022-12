L’annuncio di Infantino: “Nel 2025 si terrà il nuovo Mondiale per club e vedrà la partecipazione di 32 squadre”

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, nella conferenza stampa verso la finale del Mondiale in Qatar, ha parlato in merito a un nuovo format del Mondiale per club, che sarà simile al Mondiale di calcio per le Nazionali, a cadenza quadriennale con 32 squadre.

Queste le sue parole: “Il nuovo Mondiale per club maschile si svolgerà nel 2025 e vedrà la partecipazione di 32 squadre. Ci saranno i migliori 32 club del Mondo”.

Foto: twitter FIFA