Lanna: “Radrizzani e Barnaba, nessuno è in vantaggio. Al Khelaifi? Dovete chiedere a qualcun altro”

A margine delle finali del torneo Ravano, il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, ha così parlato in vista della sfida di domani contro il Sassuolo, l’ultima della stagione al Ferraris: “Mi aspetto che ci sia tanta affluenza. I tifosi ci sono sempre stati vicino e in questo momento lo saranno ancora di più. Il corteo che partirà penso che sia una manifestazione che fa notare quanto tengono a questa società e a questa squadra. Vedremo come andrà la partita, ma sui tifosi… Ormai ho speso già troppe parole. Credo che ci sia un grande amore verso questi colori e lo hanno dimostrato in un momento difficilissimo, sia per la squadra che per la società”.

Poi ha proseguito parlando del futuro della società: “Stanno lavorando professionisti e consulenti per chiudere gli accordi. Speriamo che questo accada in breve tempo. Sono prudente, ma ottimista. Credo che si stia lavorando. Non posso aggiungere molto altro, ma molta gente sta lavorando. Radrizzani in vantaggio su Barnaba? Non lo so, non è una questione di vantaggio. Stanno lavorando, non c’è nessuno in vantaggio, vedremo chi proporrà le condizioni migliori”.

Infine, su Al Khelaifi: “Del Qatar non so niente, non ne ho idea. Ho letto anche io, ma dovete chiederlo a qualcun altro, forse a Radrizzani stesso”.

Foto: Twitter Sampdoria