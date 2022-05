Lanna: “La finale di Wembley con il Barça? Una delusione tremenda. L’ho rivista dopo 10 anni”

Marco Lanna, attuale presidente della Sampdoria, ha ricordato un episodio della storia del club blucerchiato, la finale di Coppa Campioni, Champions League, del 1992 con il Barcellona, che vide i catalani vincere ai supplementari con un gol di Koeman.

Queste le sue parole a Sport: “La finale con il Barcellona? Quella sconfitta rappresentò una grande delusione per noi, sapevamo di avere una squadra davvero forte e che si trattava di un’occasione irripetibile. Quando mai capita alla Samp di giocare una finale di Coppa dei Campioni? Oggi le emozioni sono diverse, ho aspettato 10 anni prima di rivedere quella finale. Penso che una sola partita non possa cambiare la storia di nessun club, ma è chiaro, vincere quella finale ci avrebbe dato l’immortalità. Per quanto mi riguarda, ho giocato nella Sampdoria da quando avevo 10 anni, porto questo club nel mio cuore fin da bambino e ho avuto la fortuna di arrivare in prima squadra in un momento storico. Mi sento orgoglioso per questo”.

Foto: Twitter Sampdoria