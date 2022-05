Lanna: “In questi giorni organizzeremo un incontro con Giampaolo. Quagliarella? Non sarà un problema parlare di rinnovo”

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato a margine delle finali del torneo ‘Ravano-Coppa Paolo Mantovani’: “Abbiamo fatto il possibile, non tanto, ma con Covid e risorse finanziare limitate non era facile. La gente ha capito ed è venuta ad aiutarci: vanno ringraziati, in cantiere ci sono tante belle cose ma vedremo cosa succederà l’anno prossimo. Spero di rivedere presto lo stadio pieno, anche più di quanto visto con la Fiorentina: la Samp non deve essere una società presente solo la domenica, deve entrare nella vita dei genovesi e vorrei riaprire anche Bogliasco, affinché chi voglia vedere l’allenamento possa farlo.

Un confronto per la prossima stagione con Giampaolo? C’è ancora una partita da affrontare e serve farlo con la giusta concentrazione: in questi giorni organizzeremo per avere degli incontri e programmare il futuro. Sabiri? È un giocatore importante, Faggiano è stato molto bravo a segnalarlo. Veniva dalla Serie B e non era facile, ma si è messo bene in campo e ha capito cosa chiedeva l’allenatore, cosa non semplice con Giampaolo, almeno immediatamente. Ha fatto vedere le qualità che conoscevamo. Palla alla società per il rinnovo di Quagliarella? Ci siederemo con Fabio, ha dimostrato di avere ancora voglia e fisico per dare qualcosa a questa squadra, non sarà un problema sedersi e parlarne“.

Foto: Twitter Sampdoria