Lanna: “Il sogno di Vialli era fare il presidente della Samp”

Il presidente della Sampdoria Marco Lanna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in ricordo di Gianluca Vialli, durante la commemorazione tenutasi quest’oggi a Cremona. Il patron blucerchiato ha commentato: “Luca era un fratello molto vicino, conosceva benissimo la Sampdoria. Avrebbe dovuto fare il presidente nella trattativa con gli americani. In quest’anno di presidenza ci siamo scambiati tante telefonate, messaggi, gli hi chiesto tanti consigli. È stato un compagno di viaggio importante, come lo era stato da giocatore. È sempre stato una persona da seguire con la sua positività, l’intelligenza e il sorriso. Anche negli ultimi anni, nonostante la malattia trasmetteva una grandissima forza. È stato una delle prime persone con cui ho parlato dopo che sono diventato presidente della Samp per chiedergli dei consigli. Nel modo di agire e di comportarsi era un manager vero, era pronto per fare il presidente e gli dicevo che stavo solo scaldando la sua poltrona. Era il suo sogno, purtroppo non è riuscito ad arrivarci. A me dispiace tanto e quello che cercherò di fare è portare avanti questi anni di confronti per far tornare la Samp agli antichi fasti”.

Foto: twitter Sampdoria