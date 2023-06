Lanna: “Il salvataggio della Sampdoria è stata un’impresa più ardua dello scudetto”

Davanti ai taccuini dell’edizione genovese di Repubblica, il presidente della Sampdoria Marco Lanna ha parlato del salvataggio della società che ha rischiato il fallimento e del passaggio al duo Manfredi-Radrizzani: “Si era persa un po’ di sampdorianità, io forse l’ho riportata, ricostruendo un ponte fra la società e la tifoseria, fra la città e la squadra. Questo sì, posso dirlo, come sono felice di aver riportato alla luce certi valori che ci ha insegnato Paolo Mantovani, un faro per me, e che rappresentano la strada maestra anche per il futuro, una cosa da cui la nuova proprietà, mi permetto di suggerirlo, non potrà prescindere. La Sampdoria deve vivere nello spirito di Paolo Mantovani e nell’inconfondibile stile che lui ha creato. Se ho fiducia nel futuro? Sì. Quanto abbiamo rischiato? Tantissimo. Per questo il sollievo è così grande, la felicità incontenibile. Inutile girarci intorno: siamo stati a un centimetro dal portare i libri in tribunale. E sarebbe stato un disastro epocale. È stata un’impresa più ardua dello scudetto. Se non arrivano persone come Manfredi e Radrizzani che credono in questo club, nella sua storia, nei colori, nella maglia, ma soprattutto, me lo lasci dire, nei suoi tifosi, eccezionali come entusiasmo, capaci di essere sempre in più di 20 mila allo stadio, a vedere, a incitare, a cercare di spingere una squadra che non vinceva mai? Io ho avuto tanta paura ed è il motivo per cui ora non ce la faccio a smettere di gioire. E le dico che sono tantissime le persone da ringraziare, se tutto è finito bene”.

Foto: Twitter Samp