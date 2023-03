Lanna: “Futuro della Samp? Spero in notizie confortanti a breve. Lotteremo fino alla fine”

Il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, ha così parlato all’inaugurazione del Sampdoria Club “Luca Vialli e Bobby Gol”: “Il futuro della società? Non abbiamo notizie certe ma continua il lavoro delle persone che stanno seguendo questo processo. La speranza è quella che a breve arrivino notizie un po’ più confortanti. Continueremo a lottare fino in fondo, come sta facendo la squadra, per trovare una soluzione alla nostra amata Sampdoria. Cerchiamo di portare avanti quello che possiamo e ringrazio davvero tutte le aziende genovesi che ci stanno aiutando in questa fase difficilissima, così come il sindaco di Bogliasco Pastorino, che ha capito il momento. Grazie a tutti quelli che sono al nostro fianco, stiamo difendendo il fortino con tutto quello che possiamo”.

Foto: Twitter Samp