Lanna: “Ringrazio i tifosi perché il loro supporto non è mai mancato”

Marco Lanna durante la festa degli Ultras Tito Cucchiaroni ci ha tenuto a fare un discorso ai tifosi blucerchiati. Ecco le sue parole: “Volevo veramente ringraziarvi perché è stato un anno e mezzo difficile, e difficile forse è dire poco. È stato duro in tutti i sensi, e devo, dobbiamo ringraziarvi perché il vostro supporto non è mai mancato. La vostra vicinanza neanche, ma sempre in maniera composta com’è nello stile Sampdoria. Vi faccio i complimenti, siete stati un pubblico veramente eccezionale. Credo che senza di voi forse stasera non saremmo qua: la vostra presenza, il vostro continuo aiuto alla società e alla squadra hanno fatto sì che anche da fuori si capisse quanto amore c’era per questo club, indipendentemente da tutto”.

Foto: Lanna Twitter Samp