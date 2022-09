Lanna: “Conferma a tempo per Giampaolo? No, le colpe sono di tutti”

Intercettato al termine del CdA di oggi, il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, dopo il CdA di oggi, ha parlato in merito alla posizione di Marco Giampaolo: “Conferma a tempo? No. Prima ci confronteremo con lui. Le conferme a tempo non sono quelle cose che possono aiutare. Parleremo con lui e cercheremo di uscirne tutti assieme perché quando le cose vanno male credo ci siano colpe per tutti: giocatori, società e allenatore. Normalmente chi paga è sempre l’allenatore però c’è un momento in cui facendo quadrato e cercando tutti di migliorarsi si può venire fuori da momenti difficili”.

Foto: Twitter Sampdoria