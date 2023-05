Lanna: “Chi si è fatto avanti vuole il bene della Samp. Stiamo cercando di risolvere le criticità delle proposte”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, ha così parlato dopo il 2-2 contro il Sassuolo: “È stato un anno difficile e complesso. Mi sembrava carino questa sera salutare un amico che è mancato ma ha anche lui il cuore blucerchiato. Era un sogno di Luca quello di diventare presidente della Sampdoria, abbiamo condiviso tante idee confrontandoci. Gli ho sempre detto che gli stavo riscaldando la sedia in attesa del suo arrivo. È da un anno e mezzo che sono presidente della squadra e devo ringraziare i tifosi: loro sono il futuro della Sampdoria. Vedere questo attaccamento ai colori anche da parte dei bambini è stato veramente emozionante”.

Poi ha proseguito parlando sugli acquirenti interessati alla Sampdoria: “Stiamo cercando di chiudere le criticità delle varie proposte, ma non abbiamo ancora parlato di progetti. Coloro che si sono proposti sono persone che vogliono fare bene alla Sampdoria. Il contratto non riguarda due paginette, quindi le varie proposte vanno analizzate e messe a posto per trovare accordi precisi e ben scritti. Sono al lavoro tanti consulenti, sia delle parti che nostre per chiudere il tutto al meglio”.

Infine, sul suo futuro: “Io non so quale sarà il mio futuro ma spero di aver fatto il massimo facendo innamorare i bambini alla Samp. Ho sempre detto che è la mia seconda pelle che indosso tutti i giorni. Quello che ho sempre voluto fare è avvicinare i ragazzi a questi colori con la speranza in un futuro più roseo”.

