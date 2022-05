Lanna: “Cessione Samp? Con la salvezza maggiori possibilità. Vittoria nel derby una gioia incredibile”

Il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, ha parlato a Radio Rai del derby vinto, della corsa salvezza e del futuro del club, con la cessione a nuovi acquirenti.

Queste le sue parole: “La vittoria del derby è stata una gioia incredibile, di fatto allontana alcuni spettri della retrocessione, anche se non è ancora finita e dobbiamo raccogliere qualche altro punto per avere la matematica certezza. Ora la piazza e l’ambiente sono più sereni e si può anche parlare con maggiore chiarezza sul futuro societario e su una cessione. Ci sono alcune manifestazioni di interesse per la Sampdoria. Penso e spero che a salvezza acquisita possano diventare qualcosa di più concreto”. Foto: Twitter Samp