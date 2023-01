Lanna: “Abbiamo subito l’ennesimo torto arbitrale. Se vogliono mandarci in B che ce lo dicano”

Il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, è l’unico a parlare questa sera dopo il ko dei blucerchiati in casa dell’Empoli. Il presidente contesta aspramente la decisione di annullare il gol di Colley al 98′.

Queste le sue parole a Sky: “Non verrà nessuno della squadra, altrimenti rischiamo squalifiche pesanti. Stasera abbiamo subito l’ennesimo torto arbitrale, siamo sempre stati zitti però vogliamo capire se dobbiamo andare in B e così agiremo di conseguenza, è l’ennesimo episodio contro. Non abbiamo tirato neanche un rigore quest’anno, vogliamo capire cosa vogliono fare con noi”.

Sell’episodio del gol annullato: “Gabbiadini è caduto subendo una spinta, mi sembra che la decisione sia stata completamente rovesciata. Se subisco fallo, cado e tocco la palla con la mano non credo che sia fallo”.

La situazione societaria sta influendo? “Se vogliono metterci ancora più in difficoltà ce lo dicano, stasera siamo tutti molto arrabbiati. Obiettivamente sono tanti gli episodi contrari subiti e mi sembra giusto denunciarli. Non voglio pensare a un disegno contro di noi, ma gli episodi cominciano a essere tanti e siamo stanchi di questa situazione. Ai ragazzi non posso dire niente, in questo 2023 abbiamo giocato gare di livello anche contro il Napoli. Sono contento della squadra e del lavoro del mister che non può essere vanificato da decisioni discutibili. Non credo sia solo il nostro punto di vista”.

Arriveranno altri rinforzi? “Cercheremo fino alla fine di rinforzarci, non è facile però l’intenzione è quella”.

Foto: twitter Sampdoria