Lange (dt Tottenham): “Dragusin è fortissimo. Ha soli 22 anni, può crescere ancora molto”

Il dt del Tottenham, Johan Lange, ha parlato ai canali ufficiali del club, soffermandosi anche sull’acquisto in difesa, Radu Dragusin, arrivato a gennaio dal Genoa.

Queste le sue parole: “Lo abbiamo visto essere molto forte con la maglia del Genoa per un lungo periodo. Ha velocità ed è molto forte nell’uno contro uno, ma ha appena compiuto 22 anni. È un giocatore molto giovane che può crescere molto in futuro. Ancora una volta, si è ambientato bene nel club, ma c’è molto altro da ricevere da lui negli anni a venire. Bergvall? Vogliamo essere il club ideale per i migliori talenti. Lui ha 18 anni, ma è molto maturo e ha un grande potenziale. Arriverà in estate e farà parte della rosa della prima squadra di Postecoglou, tocca solo a lui adattarsi a questo nuovo ambiente”.

